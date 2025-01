‘Infecções respiratórias durante o pico do inverno’: China emite declaração em meio a preocupações com surto de HMPV; Índia pede “manter a calma” | Notícias do mundo

A propagação do Metapneumovírus Humano (HMPV), uma infecção respiratória que partilha sintomas com a gripe e a COVID-19, gerou alarme a nível mundial, especialmente após relatos da sua rápida propagação na China.

Relatórios recentes da China mostram um aumento nas hospitalizações por doenças respiratórias e algumas pessoas usam máscaras nos hospitais, uma reminiscência dos primeiros dias da pandemia da COVID-19.

Isto suscitou preocupação na comunidade global, fazendo comparações entre a rápida propagação do HMPV e a trajetória da COVID-19, que causou uma pandemia global e milhões de mortes.

O metapneumovírus humano (HMPV) é um vírus respiratório descoberto em 2001. Pode causar sintomas semelhantes aos da gripe, como tosse, febre, congestão nasal e dificuldade em respirar.

Embora a maioria das pessoas recupere da infecção dentro de uma semana, o vírus pode causar complicações mais graves, como bronquite ou pneumonia, especialmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

O que a China disse?

As autoridades chinesas, no entanto, procuraram dissipar estas preocupações. Uma declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, reconheceu que as infecções respiratórias normalmente atingem o pico durante os meses de inverno.

Ele garantiu ao público que o governo chinês está monitorando de perto a situação e enfatizou que tanto os moradores locais quanto os turistas podem se sentir seguros ao viajar na China.

A resposta da Índia: não há necessidade de pânico

A Índia, que sofreu uma das piores ondas de COVID-19, acompanhou de perto a evolução do HMPV. De acordo com um relatório da NDTV, o Dr. Atul Goel, um alto funcionário da Direcção Geral de Serviços de Saúde (DGHS) da Índia, apelou ao público para não entrar em pânico.

Ele explicou que embora o HMPV seja um vírus respiratório, é semelhante ao resfriado comum e afeta principalmente crianças pequenas e idosos. Ele também observou que a Índia não registou um aumento significativo nas infecções respiratórias e não foram notificados grandes surtos em hospitais.

Goel tranquilizou ainda o público ao partilhar que nenhum aumento substancial nos casos de doenças respiratórias foi observado nos dados de dezembro de 2024 da Índia, indicando que a situação no país permanece estável.

A posição da OMS

Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) não tenha emitido uma declaração oficial sobre o surto na China, as organizações de saúde a nível mundial estão a monitorizar de perto a propagação do HMPV. Até agora, nem a OMS nem as autoridades chinesas declararam estado de emergência. Além disso, países vizinhos como Hong Kong relataram alguns casos, mas não registaram surtos generalizados.