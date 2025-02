Inferno pior do que já temos? Gazanes rejeitam os planos de Trump

Com sua casa de Gaza destruída na ofensiva militar de Israel, Trabalhador Shiban Ele pretendia levar sua família a um intervalo para o Egito quando o Hamas-Israel Cesefire É firmemente em vez disso. Mudou de idéia depois Donald Trump Ele anunciou planos de tranquilizar os moradores palestinos de Gaza e reconstruir o enclave, planos que o presidente dos Estados Unidos disse na segunda -feira não lhes daria o direito de retornar.

Ele Tel al-Hawa Bairro em Cidade de GazaOnde dezenas de edifícios de histórias recém -construídas pararam, agora está em grande parte deserta. Não há água atual ou de eletricidade e, como a maioria dos edifícios lá, a casa de Shaqaleh está em ruínas.

“Estamos horrorizados com a destruição, o deslocamento repetido e a morte, e eu queria uma conversa. App.gbn.

“Após os comentários de Trump, (dizendo) que eu queria possuir Gaza e despovoar -o, cancelei a idéia, tirei -a da minha agenda e do meu planejamento. Tenho medo de ir e nunca ser capaz de voltar. Esta é a minha terra natal , “Shaqaleh também disse.

Segundo o plano de Trump, cerca de 2,2 milhões de palestinos seriam reaparecedados e os Estados Unidos assumiriam o controle e a propriedade do devastado enclave costeiro, o que o torna o “Riviera del Medio Oriente”.

“A idéia de vender minha casa ou o pedaço de terra que tenho para empresas estrangeiras para deixar o país e nunca voltar é completamente rejeitado. Estou profundamente enraizado no chão da minha terra natal e sempre serei”, disse Shaqaleh .

Shaqaleh agora está procurando refúgio na cidade de Gaza.

“Eu fiz meu primeiro corte de cabelo do lado de fora da minha casa destruído esta manhã, Sr. Presidente”, disse ele.

Qualquer sugestão de que os palestinos deixem Gaza, que querem fazer parte de um estado independente, foi anatema para a liderança palestina durante as gerações e os estados árabes vizinhos o rejeitaram desde que a guerra de Gaza começou em 2023.

Prazo para sábado

Trump falou com força com Gaza na segunda -feira depois que o Hamas disse que estava suspendendo a libertação de Reféns israelenses Ele estabeleceu no alto contrato de incêndio que entrou em vigor em 19 de janeiro porque disse que Israel havia violado os termos. Ele disse que o grupo de resistência palestina deve libertar todos os reféns que ainda tem ao meio -dia no sábado ou propõe cancelar o alto incêndio e “deixar o inferno quebrar”.

“Demônio pior do que já temos? Jomaa Abu KoshUm palestino de Rafah, no sul de Gaza, parado ao lado de casas devastadas.

Uma mulher de Gazán Samira La Alm.Ele acusou Israel de bloquear as entregas de ajuda, uma posição negada por Israel, que iniciou sua ofensiva militar em Gaza após o ataque liderado pelo Hamas contra o Israel em 7 de outubro de 2023.

“Somos humilhados, cães vadios estão vivendo uma vida melhor do que nós”, disse ele. “E Trump quer fazer Laço inferno? Isso nunca vai acontecer.

Alguns Gazanes disseram que os líderes palestinos devem encontrar uma solução para seus problemas.

“Não queremos deixar nosso país, mas também precisamos de uma solução. Nossos líderes – Hamas, PA (autoridade palestina) E outras facções, elas devem encontrar uma solução “, disse um carpinteiro de 40 anos que deu seu nome apenas como Jehad.

“Como eles vão enfrentar os planos de Trump, com declarações?”