Inflação anual na Nova Zelândia regista aumento mais lento, de 2,2 por cento | Notícias do mundo

Wellington: O índice de preços ao consumidor (IPC) da Nova Zelândia aumentou 2,2% em termos anuais no quarto trimestre de 2024, após um aumento anual de 2,2% no terceiro trimestre de 2024, ambos aumentos mais lentos, de acordo com o departamento de estatísticas. Nova Zelândia na quarta-feira.

“Os preços ainda estão subindo, mas não tanto quanto registrados anteriormente”, disse Nicola Growden, porta-voz dos preços e deflatores da Stats NZ, acrescentando que o aumento mais recente ocorreu no segundo trimestre de 2022, quando a taxa de inflação atingiu anualmente 7,3 por cento.

“Este é o segundo trimestre consecutivo em que a taxa de inflação anual está dentro da faixa-alvo do Banco Central da Nova Zelândia de 1 a 3 por cento”, disse Growden, acrescentando que a inflação anual esteve acima da faixa-alvo entre o segundo trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2024.

Quase um quinto do aumento anual de 2,2 por cento no IPC deveu-se aos preços dos aluguéis, que subiram 4,2 por cento, o maior contribuinte para a inflação anual, afirmou, acrescentando que os aluguéis de inflação anual variaram entre 4,2 por cento e 4,8 por cento. por cento entre o quarto trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2024, e continua a crescer em um ritmo constante.

O aumento anual da inflação de 2,2 por cento também incluiu uma contribuição de 16 por cento das taxas e pagamentos das autoridades locais, que aumentaram 12,2 por cento nos 12 meses até ao quarto trimestre de 2024, de acordo com as estatísticas.

Os preços dos cigarros e do tabaco contribuíram com 11 por cento para o aumento anual do IPC de 2,2 por cento, um aumento de 7,6 por cento nos 12 meses até ao quarto trimestre de 2024, principalmente devido ao aumento anual do imposto especial sobre o consumo de tabaco em 1 de Janeiro de 2024, informou a agência de notícias Xinhua. relatado. .

O último aumento da inflação foi compensado pelos preços mais baixos da gasolina, que caíram 9,2 por cento, em parte devido à remoção do imposto regional sobre combustíveis de Auckland de 10 centavos por litro em 30 de junho de 2024, disse Growden, acrescentando que a gasolina representa cerca de 4 por cento. . por cento da cesta do IPC.

“Se a gasolina fosse excluída, o IPC teria subido 2,7 por cento nos 12 meses até Dezembro de 2024”, disse, acrescentando que os preços mais baixos dos vegetais, que caíram 14,6 por cento, também compensaram o aumento anual do IPC.

Numa base trimestral, o IPC aumentou 0,5 por cento no quarto trimestre de 2024, em comparação com o trimestre anterior, principalmente devido aos preços do transporte aéreo internacional, que aumentaram 6,6 por cento, de acordo com Stats NZ.