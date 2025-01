Influenciador Atallah Younes atira fogos de artifício no quarto de uma criança na Alemanha e é preso | vídeo viral

As imagens mostram Atallah Younes, um influenciador palestino de 24 anos, acendendo fogos de artifício e direcionando-os para um prédio de apartamentos no subúrbio de Neukoelln, em Berlim, na Alemanha.

O influenciador de 24 anos foi detido no sábado no aeroporto de Berlim-Brandenburg, antes de seu voo às 17h para a Jordânia, informou. o sol .

Como pode ser visto nas imagens, os fogos de artifício atravessaram a janela fechada do terceiro andar e explodiram por dentro, causando incêndio no quarto. Ninguém na sala ficou ferido e apenas o carpete e alguns móveis da sala foram danificados, relatou. O correio diário, citando o tablóide alemão BILD Reports.

Antes de sua prisão, Atallah Younis enviou um vídeo com o proprietário do prédio. No vídeo ele expressou que não pretendia causar nenhum dano ao lançar os fogos de artifício. O pedido de desculpas, porém, não satisfez os internautas, que continuaram inundando a seção de comentários do vídeo.