Inibir a economia, é culpa da Europa

Ninguém nega que a produção da Itália seja ruim na terra. O 23º resultado negativo da produção em dezembro, com menos de 3,5% em novembro e um -7,1% em 2023 é um número preocupante que requer muita atenção. Ontem, no entanto, o Eurostat fez um balanço de produção no antigo continente. E os números mostram com uma certa clareza que o problema não é o governo de Meloni ou a Itália, mas a União Europeia e sua capacidade de acompanhar a economia global. O número, claramente pior que as previsões, registra uma diminuição para a zona do euro para 1,1% e 2% de novembro em comparação com novembro de 2023. (…)

