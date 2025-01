Inn Galiyon Mein – Inn Galiyon Mein: O Tribunal Superior de Bombaim rejeita a objeção do Conselho de Censura à cena da Traplate de bandeira

O Tribunal Superior de Bombaim anulou uma objeção levantada pelo Central Film Certification Board (CBFC) em relação a uma cena no filme, onde uma bandeira foi pisoteada e observou que “não se pode dizer que o mero trama da bandeira é objetável, particularmente quando, é verdade que não representa a bandeira de uma nação ou de qualquer partido político.

O banco do juiz Manish Pitale estava ouvindo um pedido desafiando as modificações sugeridas do CBFC no filme Inn Galiyon MeinIsso incluiu divisões, inserções e deleções que o conselho argumentou que eles eram necessários para atender aos padrões de certificação.

A petição foi apresentada pelo diretor de cinema, Vinod Kumar, através de defensores Sushil Upadhyaya e Akhilesh Yadav.

Entre as alterações propostas pelo CBFC estavam a eliminação de palavrões, modificações em alguns diálogos e a eliminação da sequência de impressão da bandeira.

O CBFC, representado pelo advogado Vinit Jain, argumentou que as imagens de uma bandeira no filme não deveriam ser permitidas, uma vez que essas representações poderiam enviar uma mensagem negativa. Ele argumentou que nenhuma bandeira, independentemente de sua natureza, deve ser insultuosa.

No entanto, Upadhyaya respondeu que a bandeira em questão não representava um símbolo nacional ou qualquer partido político, o que torna a objeção infundada.

Depois de ouvir as duas partes, o tribunal concordou com o peticionário, observando que a bandeira pertencia a um partido fictício dentro do filme, associado a um personagem que tenta incitar a desarmonia da comunidade, mas é finalmente derrotado por uma margem considerável após a participação dos eleitores.

“Levando em conta a mensagem do filme e a maneira pela qual o personagem mencionado acima é finalmente derrotado pelas forças racionais, não se pode dizer que o mero pisoteio da bandeira é objetável, principalmente quando, sem dúvida, ela não representa a bandeira de uma nação ou de qualquer partido político.

Reagindo a outra objeção do CBFC em relação a certos diálogos do filme, o banco disse: “No contexto de todo o filme, particularmente à luz da sequência ou cenas que levam ao referido diálogo, nada de objetável é encontrado e o CBFC é para esticar muito suas próprias diretrizes.

No entanto, o Tribunal Superior concordou com algumas das modificações sugeridas pelo CBFC, particularmente as divisões e inserções voluntárias feitas pelo peticionário. O peticionário recebeu ordem de apresentar uma versão revisada do filme que incorpora as mudanças acordadas.

O CBFC também teve como objetivo transmitir um certificado UA-12 dentro de uma semana após o recebimento da versão modificada.

Estrelando Javed Jaffrey, Vivaan Shah e Avantika DasaniInn Galiyon Mein É ambientado em Lucknow e gira em torno dos protagonistas de duas comunidades diferentes cujo romance está enredado em uma escolha manchada por falsos rumores que circulam dentro da cidade.