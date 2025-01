Insatisfeito com Trump: uma rebelião está se formando dentro do governo israelense

A decisão do presidente eleito, Donald Trump, de procurar um cessar-fogo imediato e um acordo de reféns na Faixa de Gaza terá implicações significativas para a política israelita, particularmente no sector nacionalista de direita do governo de coligação. Este desenvolvimento pôs em evidência a complexa interacção entre a política interna israelita, a política externa americana e o conflito em curso na Faixa de Gaza. Para compreender plenamente as consequências, devemos estudar os diferentes aspectos desta situação e as suas causas.

A política externa transacional de Trump

A abordagem de Donald Trump à política externa, particularmente no Médio Oriente, é transacional. Esta abordagem centra-se em resultados imediatos e tangíveis, em vez de objectivos estratégicos de longo prazo ou compromissos ideológicos.

Os principais aspectos da política externa de Trump incluem uma abordagem pragmática, caso a caso, que dá prioridade aos interesses dos EUA de uma forma directa e muitas vezes unilateral.

– O uso do poder militar e a reafirmação de alianças tradicionais, particularmente com os países do Golfo.

– Concentrar-se nos benefícios imediatos, muitas vezes em detrimento do planeamento estratégico a longo prazo.

– Utilizar o poder americano para extrair concessões de outros países, muitas vezes através de ameaças ou pressão económica.

No contexto do conflito Israel-Gaza, o desejo de Trump de um cessar-fogo reflecte esta abordagem transaccional. Visa alcançar um objectivo diplomático específico, ignorando potencialmente o complexo contexto histórico e político da região.

Influência na política israelense. O dilema de Netanyahu

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu encontra-se numa situação difícil, preso entre a pressão interna dos seus parceiros de coligação de direita e os apelos internacionais por um cessar-fogo para responder aos esforços diplomáticos do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

A estratégia de Netanyahu envolve manter um equilíbrio delicado entre apaziguar as facções de extrema direita e alinhar-se com os esforços diplomáticos internacionais. Esta abordagem é caracterizada por um certo grau de autoritarismo, o que complica as relações com facções de direita que exigem uma postura mais agressiva contra o Hamas.

Decepção da extrema direita

A pressão de Trump levou a uma desilusão significativa entre as facções de direita israelitas, particularmente o partido do Sionismo Religioso. Anteriormente, estes grupos viam Trump como um aliado leal que apoiaria incondicionalmente as suas políticas de linha dura. A constatação de que a abordagem de Trump é mais matizada e transacional criou inquietação interna dentro destas facções.

Resposta do Partido Religioso Sionista

O Partido Religioso Sionista, conhecido pela sua ideologia de direita, enfrenta um conflito interno após o impulso surpresa de Trump para um cessar-fogo imediato. A medida é vista como um afastamento das expectativas do partido de apoio inabalável à acção militar de Israel contra o Hamas.

Bezalel Smotrich, líder do partido Sionismo Religioso, encontrou-se numa situação precária. Ele deve equilibrar a ideologia do partido com as realidades políticas mais amplas impostas pela decisão de Trump.

Smotrich viu-se preso entre as exigências do seu partido, determinado a uma vitória incondicional sobre o Hamas, e as necessidades políticas ditadas pela liderança de Netanyahu e pelas estratégias de Trump.

Tal como Itamar Ben-Gvir, Smotrich resistiu ao seu apoio ao acordo de cessar-fogo, ameaçando potencialmente demitir-se do governo se o acordo fosse implementado. Hoje, esse dia chegou.

Influência e posição do partido

O Partido Religioso Sionista exerce influência significativa na política israelense. Nas eleições de novembro de 2022, tornou-se o terceiro maior bloco no Knesset, conquistando 14 cadeiras.

O partido opõe-se fortemente a quaisquer concessões territoriais aos palestinos e apoia os enclaves coloniais na Samaria e na Judéia.

Implicações mais amplas

Mudando alianças políticas: A situação actual poderá levar a uma mudança nas alianças políticas em Israel, à medida que as facções de extrema-direita reconsiderem as suas estratégias à luz das políticas de Trump.

Os desafios de liderança de Netanyahu: A capacidade de Netanyahu para navegar nestas dinâmicas complexas será essencial para a sua sobrevivência política e para a estabilidade do seu governo de coligação.

Relações internacionais: A reacção da direita israelita à decisão de Trump poderá ter impacto nas relações externas de Israel, particularmente com os Estados Unidos e outros aliados importantes.

Processo de paz: A agitação política interna em Israel poderá ter consequências graves para futuras negociações de paz ou esforços para resolver o conflito israelo-palestiniano.

A decisão de Trump de procurar um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza pôs em evidência as complexidades e contradições na política israelita, especialmente entre as facções de extrema-direita. Desafiou as suposições de que os Estados Unidos apoiariam inabalavelmente a linha dura de Israel e forçou a repensar as estratégias políticas. O Partido Religioso Sionista de Smotrich deve agora navegar num cenário político onde a pureza ideológica entra em conflito com as realidades diplomáticas. Esta situação realça a complexa interacção entre a política interna, as relações internacionais e a resolução de conflitos no Médio Oriente.