Inspetores de trânsito prenderam um motorista bêbado do ônibus Yekaterinburg-Polevskoy

No dia 20 de janeiro, às 12h15, inspetores de trânsito o pararam em Polevskoye, no cruzamento da Vershinin com a Lenin, para verificar seus documentos. E suspeitavam que ele estivesse bebendo: o homem tinha um forte cheiro de álcool.

O motorista foi convidado a passar por uma verificação – sua embriaguez foi confirmada.

“Ao mesmo tempo, o posto policial recebeu anteriormente uma ligação de um dos passageiros que viajavam a bordo do ônibus, que também percebeu um cheiro suspeito”, observou a Inspetoria Estadual de Trânsito da região de Sverdlovsk.

Durante entrevista, o homem de 69 anos afirmou que bebeu durante o almoço “por causa de um conflito pessoal”. Ele foi retirado do ônibus e protocolos foram estabelecidos nos termos dos artigos 12.2 e 12.8 do Código de Ofensas Administrativas da Federação Russa.

Os cinco passageiros que estavam no carro no momento do incidente foram transferidos para outro carro e partiram para Yekaterinburg.