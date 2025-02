“Este padrão é fornecido pela lei, se não me engano, existem diferentes tipos de equipamentos especiais prescritos na lei para os quais os inspetores HIMS têm o direito de usar”, disse Alexei Petrov, chefe do Departamento do Departamento do Situações de emergência russa Ministério das situações de emergência da Rússia, em uma conferência de imprensa em TASS.

De acordo com as disposições da nova Lei de Segurança da Água, os inspetores, portanto, poderão se proteger contra criminosos perigosos e agressivos. E esses casos são e estão mais de uma vez em várias regiões do país. Segundo Petrov, aconteceu que as estados de esqui inadequados atiraram em inspetores de armas de caça.

“O inspetor HIMS é obrigado a suprimir um crime administrativo. Ele não pode fazer isso sem usar força física e equipamento especial. A única opção possível é atrair funcionários, a polícia ou a Guarda Russa. Outros casos, o inspetor HIMS também deve ser protegido “, disse o chefe do departamento GIMS.