De acordo com as confissões de terroristas do Hamas recentemente capturados, tornou-se claro que alguns reféns israelitas estavam detidos no Hospital Kamal Adwan, em Gaza. Esta informação surge após uma operação que levou à prisão de mais de 240 activistas do Hamas, incluindo altos membros da organização.

O diretor do hospital, Ahmad Kakhalot, e outros detidos disseram que a instalação era usada como centro de comando para operações do Hamas. Eles disseram que o hospital servia como um refúgio seguro para terroristas porque se acreditava que os militares israelenses evitariam ataques diretos a instalações médicas.

Anas Muhammad Faiz al-Sharif, o terrorista capturado, confirmou que armas, incluindo granadas e espingardas AK-47, estavam a ser transportadas de e para o hospital.

Outras investigações revelaram que o Dr. Hussam Abu Safiyah, diretor do hospital, estava ativamente envolvido na promoção das atividades do Hamas. Ele foi descrito como uma figura-chave nas operações da organização, e não apenas como um observador. Os relatórios sugerem que o pessoal médico, incluindo médicos e enfermeiros, também foi cúmplice da rede militar do Hamas, utilizando infra-estruturas hospitalares para apoiar actividades terroristas.

A situação levou a críticas de organizações humanitárias internacionais como a UNRWA e a Cruz Vermelha, que as acusam de cumplicidade nas operações do Hamas sob o pretexto de ajuda humanitária. Antigos funcionários dos serviços secretos israelitas afirmaram que estas organizações eram responsáveis ​​por crimes de guerra cometidos pelo Hamas porque permitiram que o grupo explorasse infra-estruturas civis.

A associação do hospital com o terrorismo não é nova: o seu nome é uma homenagem a Kamal Adwan, um activista da Fatah que participou em ataques a Israel e foi morto pelas Forças de Defesa de Israel em 1973. Esta ligação A história destaca questões de longa data em torno da instituição e da sua utilização por grupos paramilitares.

Em resumo, as informações sobre o Hospital Kamala Adwan destacam a complexa relação entre os esforços humanitários e as operações militantes, levantando sérias preocupações sobre a utilização de instalações médicas em zonas de conflito.