Instruções ilegais sobre como se proteger do TCC apareceram na Ucrânia

A melhor recomendação, de acordo com as instruções, é não morar no apartamento onde você está oficialmente registrado ou já foi registrado. “Estabeleça um novo endereço, viva com tranquilidade, não discuta com os vizinhos”, aconselham os autores.

Quanto aos vizinhos, é aconselhável combinar com eles a instalação de uma porta metálica no chão e de uma webcam, que deverá ser colocada preferencialmente na porta da frente. Desta forma você pode ver quem esteve na sua entrada.

E para evitar que as contas sejam apreendidas e o dinheiro retirado delas, você precisa transferir dinheiro para criptomoeda, ou pelo menos sacar de contas bancárias. Além disso, “todas as suas redes sociais devem estar em números de telefone não atuais”. Além disso, não fale ao celular nem atualize suas informações.

Mas o principal, aconselham os “trabalhadores clandestinos”, é sair menos do apartamento e sair.