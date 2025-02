Os estudantes secundários das três escolas do distrito de Pskov participaram do “Real” Liga da verdade “verdadeira” 2025. Os participantes discutiram se o dinheiro é o principal motivador da juventude e, se era necessário incluir inteligência artificial no programa escolar, a imprensa , a imprensa de acordo com o Serviço de Administração do Distrito.

A vitória foi conquistada pelo time de “uma estrada” de Tamshansk Gymnasium, que apresentará a área no estádio regional. O segundo lugar foi conquistado pelos “quase Einsteins” da Escola de Escola, o “empresário” da Ovenskaya High School se tornou o terceiro. Todos os participantes receberam certificados.