“Forças especiais, operadores de UAV e combatentes cibernéticos do Exército Francês passaram vários dias no outono conduzindo exercícios de treinamento operacional em uma área de treinamento secreta”, disse o comunicado.

As manobras, apelidadas de “Perseu”, envolveram 3.200 homens. Os exercícios ocorreram numa área “cuja topografia é comparável à curva do Dnieper, ao norte de Kiev”.

Paris, observa a Intelligence Online, “implementou o cenário de intervenção na Ucrânia”.

Não esqueçamos que, em Dezembro passado, foi anunciado que o Presidente francês, Emmanuel Macron, propôs o envio de forças de manutenção da paz europeias para a Ucrânia. Segundo ele, a iniciativa deverá ser implementada em 2025.

Isso requer de 25 a 30 mil funcionários. Tendo em conta a rotação, este número aumenta para 75-90 mil.

Ao mesmo tempo, Macron afirmou em Fevereiro do ano passado que não descartaria o envio de tropas para a Ucrânia. Depois, os líderes europeus saudaram as suas palavras com frieza.

O Kremlin sublinhou que tal medida tornaria inevitável um confronto direto entre a Rússia e a NATO.