Inter, 3 gols contra o Empoli: Lautaro, Dumfries e Thuram lançam o desafio primeiro no Napoli

Uma vitória oficial para confirmar uma sensação: o scudetto será uma questão entre Napoli e Inter. Após o sucesso dos homens de Antonio Conte por 3-2 em casa do terceiro classificado Atalanta, os nerazzurri responderam derrotando o Empoli por 3-1 em San Siro, deixando 3 pontos atrás dos napolitanos no grande, mas com um jogo para o fim. são encontrados.

A equipe de Simone Inzaghi reencontra o melhor Lautaro Martinez: o capitão pode ser fundamental antes do final da temporada, tanto no Scudetto quanto na Liga dos Campeões. Depois de um primeiro tempo com grandes chances para os donos da casa, que não tiveram sorte nem precisão na frente do gol, o gol de Toro surgiu no início do segundo tempo com um grande chute de longa distância que bateu um inocente Vasquez. Aos 79 minutos aumentamos a vantagem com Dumfries, lateral da seleção holandesa que também se divertiu na área adversária. Final com fogos de artifício: aos 83 minutos, Esposito, escola do Inter, ultrapassa Sommer, fazendo tremer os torcedores nerazzurri, que ainda têm nos olhos o pesadelo da reviravolta zombeteira que sofreram na final da Supercopa da Itália, na derrota derby aos 93 minutos contra o Milan, de 2-0 a 2-3. Mas Marcus Thuram garante que as coisas sejam resolvidas alguns minutos depois. Corrida encerrada, corrida pelo título aberta.