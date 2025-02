Inter, aquela necessidade desesperada dos jogadores: o que filtra do camarim

Claudio Savelli 8 de fevereiro de 2025

Jogo estranho, era conhecido. Exceto que uma coisa é dizer que outra é tocá -lo: a Fiorentina está indo bem, está se aproximando com idéias e convicção claras para vencê -lo; A Inter faz isso mal, nunca tão vazio com energia depois de todo esse tempo para perseguir Napoli com um asterisco nos ombros. Fiorentina certamente sentiu o jogo diferente, mais emocional. Uma espécie de reação ao que aconteceu em Bove, presente e ativo no sofá no papel do motivador. Inter, por outro lado, não ouviu nada. Nem mesmo a pressão para ter que vencer.

Você também deseja ser usado mais lento que o normal para a reforma de Barella e DiMarco, a bola corre mais lentamente que o normal e deixa o jogo de viola usar com quatro costas completas ao mesmo tempo. Não é verdade que Palladino não tinha alternativas, jogando lições e o cenário da equipe teria mudado completamente; em vez disso, as costas completas foram estrategicamente dobradas. A parte externa do Inter sempre foi inferioridade na numericidade e a superioridade que Bisseck e Sticks obtiveram não é usada corretamente. Bravo Palladino, portanto, para transformar uma obrigação de treinamento em uma escolha tática.

A Inter sofre com as equipes que se retiram e não se movem sob pressão porque não podem criar superioridade. Então se torna inofensivo. Ele geralmente dissolve esses blocos através do ritmo da giropalla, mas serve intensidade mental máxima. , Aquele que está faltando no Nerazzurri no palco perto de Franchi. Inter está a cabeça cansada, sem pernas. O problema não é atlético, é psicológico e é fisiológico. É normal que haja uma flexão após uma partida tensa e pesada, como o Derby, que também é restaurado no final, e é normal o dever de fazer a nova Liga dos Campeões.





Aconteceu com todos os grandes nomes da Europa, que não aconteceu até agora, é um tipo de milagre. É muito fácil dizer depois que o rotatividade de Inzaghi teve que ser mais profundo, também porque é contestado. A verdade é que ele esperava intensidade mental de Fratteni e Bisseck, que provavelmente são os dois da abordagem mais de acoplamento: o primeiro e o outro são superficiais nos dois objetivos da Fiorentina. A energia de Ranieri, Kean, de todos os jogadores de Palladino é o que a Inter não possui. Mais cedo ou mais tarde, um colapso estava lá, o problema para Inzaghi é que ele chegou à competição errada. Foi a mais importante da temporada para os Nerazzurri, ela se tornou para Purple.