Inter se vingança e vence a Fiorentina: -1 de Napoli. Árbitro na tempestade e Inzaghi vibrar: Thuram Ko

Inter de Fiorentina para 2 a 1 em San Siro, no adiamento do 24º dia da Série A e reduz as distâncias dos líderes de Nápoles. Os Nerazzurri assumem a liderança no primeiro tempo, graças ao objetivo próprio de um pongracic, mas sofrem com o empate com uma penalidade de Mandragora (44 ‘). No segundo tempo, a Inter retorna à liderança aos 52 minutos com a rede Arnautovic aos 52 minutos, que assumiu o comando do Thuram ferido. Controverso tanto para a esquina da qual nasceu o benefício nerazzurri (não -mas o var como protocolo não pode intervir) e para o apito de penalidade para roxo. As circunstâncias de Thuram ainda precisam ser avaliadas.

A equipe Simone Inzaghi sofreu a derrota há alguns dias na recuperação do 14º dia em Franchi. Com essa vitória, a Inter sobe para 54 pontos no ranking contra os 55 do Napoli de Antonio Conte, algumas semanas após a colisão direta de Maradona. Após três vitórias consecutivas, no entanto, Raffaele Palladinos Fiorentina Falls, que desliza para o sexto lugar no ranking, com 42 pontos para -2 do ambiente da Liga dos Campeões.