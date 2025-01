Inter voa para as quartas de final, Milão e Juve Desastres: Playoff com Atalanta

Apenas risos inter. Uma noite doce e azeda para os italianos no último dia da fase da Liga da Liga dos Campeões. A equipe de Inzaghi excede facilmente o monge graças a um Lautaro Martinez, autor de um chapéu-truque que vale a pena acesso direto à rodada de 16 anos. O Milan mais bonito, que cai em 2-1 em Zagreb e é forçado para a peça- OFFs. O mesmo destino de Atalanta, que joga na mesma posição com Barcelona na Espanha, mas não vai além de 2-2 e é a primeira equipe a ficar do lado de fora do G8 na Europa.

A má derrota para a Juventus, que cai em casa contra o Benfica com 2-0 e o segundo KO se recupera após Nápoles, que certifica o estado de crise dos meninos da Motta. A aventura européia de Bolonha é alta, que – embora já eliminada – puxa 1-1 em Lisboa contra o esporte. Tudo é fácil para inter: a chave no primeiro trimestre de uma hora de Lautaro Martinez facilita a tarefa dos nerazzurri, que assumiu a liderança no terceiro minuto por um erro na área através de Zakaria e dobrar a partir de então, sempre com o argentino, na cruz de Barella. Enquanto isso, os Monegasters também estão em dez antes da expulsão no dia 12 de Mawissa, que interrompe uma pontuação clara ao cometer um erro no Thuram. Interior e largura na segunda metade do Tris Falls, ainda com um Lautaro liberado que empurra a bola na rede aos 23 anos depois que um chute foi rejeitado pelo goleiro por Mkhitaryan. A outra metade de Milão, por outro lado, grita ‘. Um erro de gaiola em 19 ‘abre o caminho para Baturina, que assina o 1-0.

Para o diabo, o jogo se torna ainda mais difícil aos 39 minutos, quando Musah resolve um segundo aviso ingênuo e força a sua a jogar toda a recuperação em inferioridade numérica. Os convidados ainda conseguem capturar 1-1 em 8 ‘com um lampejo de Pulisic, mas logo após o PJACA com uma conclusão cirúrgica’ Gela ‘solicitando o AC Milan de retorno, forçado a ir da oração dos play-offs. A empresa nem sequer é bem-sucedida em Atalanta, que puxa 2-2 com coragem no campo de Barcelona e é forçada aos play-offs, onde alguém está esperando por ela entre Bruges e Sporting Lisboa. Equilibrado no primeiro tempo, com um gol cancelado em Zappacosta para impedir. No início da recuperação, a deusa é descoberta, Lewandowski Raphinha envia profundamente que o Yamal é necessário, que excede Carnesecchi – a ser classificado – e sacos com a porta de lápis. Resposta do Orgulho dos Ororobici, que atrai as contas com uma magia de Niereson, que dribla Pedri na rua e Szczesny nos arredores da área.

A alegria dos Lombards não dura muito, porque no 28 ‘Arajo, completamente sozinho na área, mergulha no 2-1 nos desenvolvimentos de um canto. Atalanta, no entanto, não desiste e ainda ancora o empate com a inserção vencedora de Pasalic, bem servido por De Roon. No final, no entanto, o resultado não muda e o 2-2 não é suficiente para os meninos de Gasterini irem direto para a rodada de 16. Em vez disso, é tarde para a Juventus, que capitula por 2 a 0 contra o Benfica em casa e também perde o fator de campo com vista para os play-offs, com um possível ‘derby’ com o Milão (existe PSV) para o horizonte. Bianconeri não segurado e frágil para a defesa após a saída do campo, no início, de Kalulu para uma lesão na coxa. Em 17 ‘Pavlidis desbloqueia o resultado de duas etapas na assistência de Bah após uma intervenção ausente de gatos, na segunda metade dos portugueses fechar o jogo aos 36 minutos com Kocku, que excede Perin na costa de Pavlidis. A Juventus urgente e disputada por seus fãs na competição por correio, porque Thiago Motta é o momento mais complicado desde que ele desembarcou em Turim.

Em vez disso, a aventura na Liga dos Campeões de Bolonha termina com um empate. Emiliani assumiu a liderança no 21º minuto com um gol no tumulto Van Pobega sobre os desenvolvimentos de um chute de canto, na segunda metade do empate português aos 32 ‘com Harper.