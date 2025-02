International Espanha Álvaro Morata se une a Türkiyes galatasaray em empréstimo

Espanha internacional Álvaro Morata Ele se juntou a Galatasaray de Türkiye por empréstimo, anunciou o clube de Istambul no domingo.

Os 32 anos -manterão os leões entre 2 de fevereiro, 2025 e 20 de janeiro de 2026, de acordo com um comunicado.

Galatasaray pagou 6 milhões de euros (US $ 6,14 milhões) pela transferência do antigo atacante do AC Milan, acrescentou o comunicado.

Morata pagará uma taxa garantida de € 3 milhões na segunda metade da temporada 2024-2025 e 3 milhões de euros na primeira metade da temporada 2025-2026.

Os Leões também têm a opção de transferir o jogador diretamente por uma taxa de € 8 milhões se apresentarem um aviso por escrito para 15 de janeiro de 2026.

Morata, que embolsou dois troféus da UEFA Champions League, uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um troféu UEFA da Liga Europa, dois títulos da Liga Espanhola e 2 títulos italianos na Serie A, que anteriormente jogou para os principais clubes europeus como o Real Madrid, Chelsea, Juventus, Atlético de Madrid. e AC Milan.

Ele também alcançou o título do Campeonato Europeu da UEFA 2024 com a Espanha.