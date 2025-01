Intesa Sanpaolo, única na Itália, primeira na Europa e segunda no mundo, está entre as 100 empresas mais sustentáveis ​​do mundo

O Intesa Sanpaolo é o único banco da Itália, o primeiro banco da Europa e o segundo banco do mundo, e está entre as 100 empresas listadas mais sustentáveis ​​do mundo, segundo o ranking da Corporate Knights, empresa líder no setor de mídia e pesquisas sobre economia sustentável, que por ocasião do Fórum Econômico Mundial em Davos apresentam os resultados de uma análise em que cerca de 8.400 grandes empresas globais listadas foram avaliadas e comparadas este ano. O ranking examina empresas com volume de negócios de pelo menos mil milhões de dólares, avaliadas em função de 25 indicadores de desempenho que abrangem: gestão de pessoas e recursos, gestão financeira, receitas e investimentos sustentáveis, fornecedores. Serão incluídas apenas as empresas que identifiquem soluções sustentáveis ​​como parte fundamental da sua oferta comercial e que façam investimentos significativos para reduzir as suas emissões de carbono. As 100 empresas identificadas formam o Índice Corporate Knights Global 100. O Intesa Sanpaolo confirmou-se como um dos grupos mais activos do mundo no domínio do desenvolvimento sustentável, resultado que reflecte o compromisso do Grupo, reforçado no âmbito do Plano de Negócios 2022-2025, que prevê um posicionamento no topo da mundo em termos de impacto social e um forte foco no clima. No final de 2024, o compromisso do Intesa Sanpaolo com a sustentabilidade levou à reconfirmação do banco – único banco italiano – nos Índices Dow Jones de Sustentabilidade (Mundial e Europeu).