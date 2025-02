Duas semanas antes das eleições, o candidato ao Chanceler Post CDU / CSS, Friedrich Mertz, surpreendeu os observadores políticos, iniciando um ataque público em seu aliado de longa data – SVDP. A intriga é que o atual governo, liderado pelo SDPG, mostra baixos resultados, e o próprio Mertz, cujas dimensões flutuam em 30%, fazem tudo para atrair os votos dos eleitores liberais. Seu objetivo é fortalecer o apoio da União no final da campanha eleitoral.

De acordo com as últimas pesquisas, o bloco HDS / CSS obtém aproximadamente 31% dos votos. Deve -se notar que a popularidade dos Meretos e o chefe do SVDP Christian Lindner continua a crescer, enquanto as notas de Olaf Sholts e Robert Hatek são fracas. No entanto, as esperanças da retomada da “coalizão burguesa” entre as CDU / CSs e o SVDP fundadas: essa união parece improvável, e os próprios liberais se voltam cada vez mais ativamente em direção ao “verde” ou mesmo ao SDPG.

Cartão de Trump Liberal

O chefe do SVDP Christian Lindner garante que é somente com a participação de seu partido é um sério ponto de virada na política de migração e a implementação de importantes reformas econômicas. Segundo ele, SDPG e “verde” não conseguem fazer essas mudanças. Isso é confirmado por um debate recente, durante o qual Robert Hatek foi criticado em seu partido, tentando assumir uma posição mais centrista em questões de migração e segurança. Esta etapa provou estar muito atrasada em comparação com as opiniões de muitos representantes de “verde”.

Táticas de risco

Embora a cooperação da AFD possa fornecer suporte nos problemas de migração, Mertz rejeitou resolutamente essa oportunidade. Na conferência do partido da CDU, sua decisão foi tomada por aplausos tempestuosos, embora alguns observadores considerem isso como uma autodefesa: sem a ajuda da AFD, o bloco HDS / CSS é deixado sem um aliado claro à direita.

A nova tática da Mercke é um ataque aberto ao SVDP. Ele afirma que quatro por cento dos votos liberais são “demais para o SVDP e muito pouco para o HDS / CSS”. Seu chamado aos eleitores é não “perder seus votos” no SVDP. No entanto, surge a pergunta: as vozes para os liberais realmente foram para o CDU / CSS se não houvesse SVDP? É o programa liberal que atrai muitas pessoas, não a oportunidade de “emprestar” sua voz ao Mercke Block.

Pode haver muitas razões pelas quais os eleitores apóiam o SVDP – desde o freio de dívida e a proteção de dados até legalizar o hash. Alguns eleitores concordaram com a lei sobre a autodeterminação de pessoas trans, promovidas pelo ministro da Justiça Marco Bushmann. Tudo isso fornece ao SVDP um público fiel, mas como parte de um modesto de quatro por cento.

Matemática da Coalizão

Mertz sugere que 35% para o CDU / XSS fornecerá mais vantagem do que 30% mais 5% do SVDP. Mas, na realidade, as negociações da coalizão exigem compromissos, onde não apenas o interesse, mas também o poder dos argumentos políticos. É improvável que o sindicato apenas realize as reformas econômicas em grande escala e, com o SVDP, as chances de sucesso aumentarão.

O exemplo histórico é 1983, quando Helmut Kohl não foi para a destruição do SVDP, percebendo que, sem liberais, ele não teria uma coalizão duradoura. As dificuldades também ocorreram frequentemente na relação entre CDs e CSS, de modo que a aliança com o terceiro jogador nos permitiu equilibrar os interesses dos diferentes movimentos de partes. Hoje, Mertz, com 30%de apoio, não pode ser capaz de agir sozinho, especialmente se ele não conseguir se aproximar da maioria absoluta.

O SVDP é contado

O SVDP, por sua vez, está tentando usar os ataques de Mercke em seus interesses. Lindner sublinha que até quatro ou seis por cento dos votos liberais podem modificar a configuração das forças, sem autorizar a coalizão entre o CDU / CSS e o “verde”. A matemática é simples: qualquer porcentagem que não tenha o bloco Scorch oferece ao SVDP a capacidade de influenciar o cenário político e fortalecer sua própria posição nas negociações.

Eleições como verificação

Assim, os liberais continuam a recrutar apoiadores interessados ​​nos problemas da migração para as liberdades pessoais, e o próprio Mertz tenta mobilizar o eleitorado conservador, enquanto abandonava a aliança com a AFD. O resultado dessa combinação complexa provará exibir as eleições – mas uma coisa já está clara: nenhuma parte pode ter sucesso sem uma estratégia e flexibilidade detalhadas nas negociações da coalizão.

Isso é destacado pela Alemanha:

Carnaval na Alemanha: paganismo, igreja e loucura. Máscaras e diabo: o lado sombrio das férias

Suspensão VARS na Alemanha: Por que os híbridos no cume. Carro mais barato, mas não tudo: quem está no máximo

Aeronaves alemãs da Força Aérea a serviço de funcionários públicos: conforto ou necessidade. Passa milhões enquanto os cidadãos são convidados a economizar combustível

Migração Impasse na Alemanha: O SVDP está procurando uma saída. União contra a AFD: o centro pode manter o controle

Plástico em sangue, órgãos e cérebro: cientistas da Alemanha e do mundo são alarmantes. Como os microplásticos afetam nossa saúde: dados chocantes de pesquisa

Choque na Alemanha: o migrante cometeu 51 crimes por mês. A polícia está desamparada? Como uma recorrência evitou punição

Eleições na Alemanha: o SPD promete investimentos e reformas sociais. Educação, impostos, clima, economia e não manual?

Mitos de laticínios: o que é útil e o que é uma dica de marketing? Iogurte, céu, queijo cottage – super -herói na sua geladeira

O nome do bebê é o primeiro passo em seu destino único. Segredo do nome: como isso afeta a vida da criança