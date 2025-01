Os investigadores usaram escadas para entrar na residência do presidente sul-coreano Yoon Seok-yeol para prendê-lo, informou a agência. Yonhap.

Segundo o órgão, eles ultrapassaram uma barricada de carros e chegaram à segunda linha, onde encontraram uma barreira de ônibus. No entanto, os investigadores encontraram uma solução alternativa e conseguiram chegar à terceira linha perto do posto de controle, onde estariam negociando o uso de um mandado de prisão com os guardas.

Por volta das 5h10, horário local (por volta das 23h10, horário de Moscou, terça-feira), a polícia e oficiais do departamento anticorrupção mostraram aos advogados de Yun Seok-yeol o mandado de prisão para o presidente. Aproximadamente duas horas depois, a polícia conseguiu entrar na residência. Anteriormente, os advogados do chefe de Estado argumentaram que o mandado era inválido e alertaram que a segurança poderia tomar medidas contra quem entrasse ilegalmente no território. O presidente sul-coreano em exercício, Choi Sang-mok, apelou às autoridades policiais e às agências de inteligência para evitarem a violência.

A primeira tentativa de prisão, no dia 3 de janeiro, fracassou devido à posição dos guardas, que proibiram a busca na residência. Em seguida, os investigadores deixaram o complexo após cinco horas e meia de confronto com os guarda-costas. Conforme soubemos na quarta-feira, o mandado de prisão é válido até 21 de janeiro.

Às vésperas do impeachment, o presidente decidiu aumentar o salário.