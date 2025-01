Investigadores turcos e europeus trabalharão juntos em doenças cerebrais

Investigadores turcos e europeus colaborarão no tratamento de doenças cerebrais e no cuidado de pacientes através de novos projetos no âmbito do Programa Conjunto da UE sobre Doenças Neurodegenerativas (Japão) iniciativa de investigação global.

Instituição de Pesquisa Científica e Tecnológica de Türkiye (TUBITAK) prometeu 225.000 euros (236.050 dólares) para apoiar estes projetos.

O programa visa promover a investigação sobre doenças neurodegenerativas e melhorar tratamento capacidades, particularmente nas fases intermédias e tardias destas doenças.

O âmbito da iniciativa JPND inclui Alzheimer‘s, demência, Parkinson e doenças relacionadas, doenças de príons, doenças dos neurônios motores, doença de Huntington, ataxia espinocerebelar (SCA) e atrofia muscular espinhal (SMA). O foco estará no desenvolvimento de tratamentos, na criação de modelos de intervenção e na redação de estratégias de prevenção.

Os projetos também visam criar diretrizes para testes sociocognitivos em toda a Europa e fora dela, padronizar procedimentos operacionais e apoiar o desenvolvimento de abordagens inovadoras de cuidados de saúde. A pesquisa será ampliada para melhorar cuidados com demênciaexplorar soluções habitacionais alternativas, como aldeias para pessoas com demência, e melhorar a qualidade dos sistemas de apoio aos pacientes.

O consórcio do projeto deverá incluir coordenadores de no mínimo três e no máximo seis países participantes. A duração dos projetos é limitada a três anos.

Para Türkiye, as propostas de projetos devem ser enviadas através do TUBITAK, com a contribuição do instituto limitada a US$ 236.050 por projeto.

O prazo para a primeira fase de inscrições é 4 de março para chegar Chamar Secretarias e 12 de março para envio de candidaturas à TUBITAK.