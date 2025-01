No distrito de Inzhavinsky, as autoridades investigativas do Comitê de Investigação da região de Tambov começaram a verificar informações divulgadas na Internet sobre o estado de emergência em uma escola na vila de Balykley.

Os pais dos alunos deram o alarme: o telhado estava vazando, as paredes e o teto estavam mofados e, em geral, a escola estava desabando, a alvenaria estava desabando. Os pais também escreveram que os seus apelos às autoridades locais sobre o assunto não foram atendidos.

Tendo em conta estas circunstâncias, o chefe do departamento de investigação do Comité de Investigação da Rússia para a região de Tambov deu instruções para conduzir uma investigação sobre os factos de prestação de serviços educativos em condições inseguras e possível negligência dos responsáveis, explicou a Direcção de Investigação do Comitê de Investigação da Rússia para a região de Tambov.