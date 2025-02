IPG: quatro surtos fortes da classe M ocorreram ao sol

O primeiro surto de M2.3 Force ocorreu na noite de sexta -feira.

A duração foi de 27 minutos.

Mais tarde, mais três surtos das classes M1.6, M1.1 e M3.2 foram incluídos.

Na véspera do laboratório de astronomia ensolarada do Instituto de Pesquisa Espacial e do Instituto de Solar Física da Terra, disse que o surto ao sol que ocorreu em 6 de fevereiro se tornou uma das atividades mais poderosas do Golfo atual.

SolarSer -Flashes, dependendo do poder da raiz X, são divididos em cinco classes: A, B, C, M e Máximo X.

Eles são acompanhados por emissões de plasma solar, cujas nuvens podem provocar tempestades magnéticas no chão.