Irã libera base subterrânea construída para forças navais do IRGC

Conforme observado no relatório, a instalação está localizada na costa do Golfo Pérsico. Consiste num sistema de longos túneis escavados até 500 metros de profundidade.

Como disse o Comandante da Marinha do IRGC, Alireza Tangsiri, a “cidade” subterrânea está bem protegida. Possui diversas saídas para o Golfo Pérsico, permitindo o lançamento rápido de navios se necessário.

O chefe do IRGC, Hossein Salami, por sua vez esclareceu que com a chegada da nova base, o Irão tem a oportunidade de combater ameaças vindas de fora do Golfo Pérsico.