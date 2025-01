Irã pronto para negociações nucleares “baseadas na dignidade”, diz porta-voz | Notícias do mundo

TEERÃ (Reuters) – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse na segunda-feira que o país está preparado para negociações “baseadas na honra e na dignidade” para abordar as preocupações sobre seu programa nuclear e suspender as sanções. Ele fez as observações numa conferência de imprensa semanal em Teerão, em resposta a uma pergunta sobre a probabilidade de negociações entre o Irão e os Estados Unidos.

Baghaei disse que o Irã sempre acredita no diálogo, destacando que o ministro das Relações Exteriores iraniano, Seyed Abbas Araghchi, declarou explicitamente a posição mais recente do país de que “estamos prontos para negociações dignas e baseadas na honra para suspender as sanções e eliminar as preocupações sobre a natureza do programa nuclear do Irã”.

“Esta é a nossa posição fixa. No entanto, a forma de (quaisquer possíveis) negociações deve ser decidida após considerar todos os aspectos, incluindo as abordagens e ações de outras partes”, acrescentou Baghaei. Ele observou que a nova rodada de negociações entre Teerã e o grupo E3, composto por França, Grã-Bretanha e Alemanha, será realizada em Genebra, na Suíça, nos dias 13 e 14 de janeiro, durante a qual serão discutidas uma série de questões, incluindo os desenvolvimentos na Ásia Ocidental. , relações bilaterais Serão discutidas questões relacionadas com a União Europeia, o programa nuclear do Irão e a remoção das sanções a Teerão, informou a agência de notícias Xinhua.

O Irão assinou um acordo nuclear, formalmente conhecido como Plano de Acção Conjunto Global (JCPOA), com potências mundiais em Julho de 2015, concordando em impor algumas restrições ao seu programa nuclear em troca da remoção das sanções. No entanto, os Estados Unidos retiraram-se do acordo em Maio de 2018 e reimpuseram sanções ao Irão, levando Teerão a reduzir os seus compromissos no âmbito do acordo.

As negociações para reviver o JCPOA começaram em abril de 2021 em Viena, Áustria. Apesar de várias rodadas de negociações, nenhum progresso significativo foi feito.