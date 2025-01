‘Irá salvaguardar os interesses da nação’: China responde à observação de Trump sobre tarifa de 10% | Notícias do mundo

Em resposta aos recentes comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas, a China prometeu defender os seus “interesses nacionais”. A declaração veio do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, que enfatizou que a China sempre afirmou que não há vencedores numa guerra comercial.

Mao reiterou o firme compromisso da China em salvaguardar os seus interesses nacionais contra possíveis tarifas, após o anúncio de Trump de que poderia impor as novas tarifas já em 1 de Fevereiro.

As preocupações de Trump sobre o fentanil e sua proposta tarifária

Durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, o Presidente Trump explicou as razões da proposta de tarifa sobre produtos chineses. Ele disse que a tarifa ajudaria a conter o fluxo de fentanil, um opioide altamente viciante, da China para o México e Canadá, que acaba nos Estados Unidos. Trump destacou as conclusões da Drug Enforcement Administration (DEA), que sugerem que as empresas químicas chinesas desempenham um papel central na cadeia de abastecimento global de fentanil.

De acordo com a DEA, o fentanil é uma das ameaças de drogas mais significativas que os Estados Unidos enfrentam atualmente.

Trump explicou que a tarifa se aplicaria tanto à China como aos seus vizinhos, México e Canadá, que estão envolvidos no tráfico de fentanil para os EUA. Ele descreveu a tarifa como uma medida para impedir este comércio ilegal de drogas e enfrentar o que considera uma ameaça premente para os EUA. cidadãos.

As afirmações de Trump sobre o acordo anterior com Xi Jinping

Além de discutir a tarifa, Trump também fez referência a uma conversa anterior que teve com o presidente chinês, Xi Jinping, onde afirmou que tinham chegado a um acordo para impor a pena de morte às pessoas envolvidas no comércio de fentanil.

Segundo Trump, nos termos deste acordo, as autoridades chinesas executariam os traficantes de droga que enviassem fentanil para os Estados Unidos. Trump sugeriu que este acordo foi alcançado durante o seu primeiro mandato, mas não foi seguido pela atual administração do presidente Joe Biden.

Trump argumentou que se a pena de morte tivesse sido implementada, o fentanil não teria sido capaz de fluir livremente para o México, Canadá ou outras nações. Ele criticou a administração Biden por não prosseguir este acordo, o que implica que esta falta de ação contribuiu para a atual crise do fentanil.

A posição da China sobre o comércio e controle de drogas

Embora a China tenha manifestado o seu compromisso em abordar o comércio de fentanil, também alertou contra a utilização de tarifas como solução. O governo chinês tem defendido consistentemente o diálogo e a cooperação para resolver problemas internacionais, incluindo o tráfico de drogas, em vez de aumentar as tensões através de medidas económicas.

A actual disputa entre os Estados Unidos e a China sobre tarifas tem o potencial de prejudicar ainda mais as relações entre os dois países.