IRCG do Irã exibe arsenal avançado de mísseis na recém-inaugurada ‘Cidade dos Mísseis’ subterrânea: Relatório | Notícias do mundo

O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã (IRGC) inaugurou uma nova base subterrânea de mísseis, informou a mídia local. Imagens transmitidas pela televisão estatal IRIB na noite de sexta-feira mostraram a instalação, descrita como uma “cidade de mísseis”, sendo inaugurada na presença do comandante do IRGC, Hossein Salami, e de Amir-Ali Hajizadeh, chefe da Força Aeroespacial do IRGC. A base abriga mísseis iranianos avançados, incluindo “Emad, Qadr e Qiam”, todos movidos a combustível líquido, disse o narrador da televisão estatal. A instalação subterrânea é uma das centenas de bases pertencentes à Força Aeroespacial do IRGC, informa a agência de notícias Xinhua, citando o IRIB.

As imagens indicaram que mísseis da base foram usados ​​na segunda operação militar de retaliação do Irão contra Israel, em Outubro do ano passado. Salami, durante uma visita à base, elogiou as suas forças pela sua participação nas operações de 14 de abril de 2024 e subsequentes de outubro contra Israel. Ele disse que os sistemas de defesa e mísseis do Irã “aumentam diariamente em diferentes partes do país”.

Ele rejeitou as alegações do “inimigo” de que a capacidade de produção de mísseis do Irão tinha sido perturbada, afirmando que os mísseis do país estavam “aumentando e melhorando a cada dia em termos de quantidade, bem como de qualidade, eficiência e design”.

Em 1 de outubro de 2024, o Irão lançou dezenas de mísseis balísticos contra Israel, chamando o ataque de retaliação pelos assassinatos de figuras-chave da resistência, incluindo o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e o principal comandante iraniano, Abbas Nilforoushan.

Enquanto isso, recentemente, as forças iranianas também realizaram um exercício depois que o site de notícias dos EUA Axios informou que o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, apresentou ao presidente dos EUA, Joe Biden, opções para um possível ataque dos EUA às instalações nucleares iranianas “no caso de os iranianos avançarem em direção a uma arma nuclear”. mais cedo.” 20 de janeiro de 2025.”

As forças armadas do Irão iniciaram na semana passada um exercício conjunto de defesa aérea em grande escala perto da instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, na província central de Isfahan. O exercício “Eqtedar” (Power) 1403 foi lançado por ordem do comandante da Base de Defesa Aérea Khatam al-Anbia, Qader Rahimzadeh, disse a IRIB TV.

A primeira fase envolve unidades da Força Aeroespacial do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) conduzindo uma “defesa total da instalação nuclear contra numerosas ameaças aéreas sob duras condições de guerra eletrônica”, de acordo com o IRIB.

O porta-voz do IRGC, Ali-Mohammad Naeini, disse na segunda-feira que os exercícios anuais visam manter e melhorar a prontidão militar, combater potenciais ameaças militares e atos de sabotagem e aumentar o moral nacional.