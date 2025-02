Irina Viner deixa o local do treinador principal da equipe russa para a ginástica rítmica.

“Art Gymnastics é minha vida e estou feliz por ter sido capaz de contribuir para o desenvolvimento desse belo esporte. No entanto, decidi me renunciar como o principal treinador da seleção russa em ginástica rítmica “, interfax briga com uma declaração de treinador.

Ela acrescentou que hoje está enfrentando uma “nova tarefa, não menos importante – não apenas para a educação do campeão, mas também para transmitir a experiência acumulada aos treinadores que prepararão as gerações futuras de estrelas”.

“Além disso, muitos de meus alunos já se tornaram mentores extraordinários. Isso preservará a tradição de nossa ginástica e garantirá a continuidade das gerações”, acrescentou ela (uma citação da Ria Novosti).

Irina Wiener foi a principal treinadora da equipe russa da ginástica rítmica nacional desde 2001. Entre seus alunos estão o campeão olímpico Julia Barsukova, Alina Kabaeva, Evgenia Kanaeva, Margarita Mammun e outros.

Desde 2008, Wiener é presidente da Federação de Ginástica Rítmica All -Russiana. É conhecido não apenas pelas vitórias de seus alunos, mas também com uma atitude difícil em relação a eles. Em 2012, 2018 e 2024. Wiener foi comissário de Vladimir Putin nas eleições presidenciais.

Em janeiro de 2025. O serviço russo da BBC escreveu sobre conflito com Alina Kabaev. Provavelmente aconteceu nos jogos do BRICS Summer 2024. Pouco tempo depois, o Ministério do Esporte aboliu toda a Federação Rússia de Ginástica Rítmica, que Wiener começou em mais de 15 anos. Além disso, o presidente russo Vladimir Putin excluiu Wiener do Conselho para o desenvolvimento de cultura física e esportes.

