Campeão russo de ginástica rítmica de 2024, Lala Kramarenko, de 19 anos, os médicos removeram um menisco saudável em vez de danificado, disse que é o treinador principal da equipe nacional Irina Viner.

“Por que Lale fez uma cirurgia que ele foi removido com um menisco saudável? Há duas buzinas, uma buzina foi danificada e a outra buzina era bonita. Então, seu médico que a fez (cirurgia) removeu sua buzina saudável”, disse Wiener em em Uma entrevista com o jornalista Nadezhdom Sagitário, respondendo à questão dos erros médicos e por que eles acontecem.

Segundo ela, Kramarenko passou um mês em Israel, fez “alguns procedimentos de renovação” lá, mas “você não pode trazê -lo de volta, mas pará -lo”. “Estes também são nossos médicos. Não quero nomear meu sobrenome. Eu levaria esses médicos”, acrescentou Viner.

Kramarenko chamou “a ginasta mais forte do país” e afirmou que “ela não era o segundo depois (Alina) Kabaeva, ela era a mesma”. No entanto, as chances de Kramarenko jogar nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028, segundo Wiener, não podem ser estimadas devido a lesão.

Kramarenko – Mestre de esportes Rússia e membro da equipe de ginástica rítmica. Ela foi campeã mundial entre os juniores três vezes, venceu o campeonato europeu na equipe de 2021 e no campeonato russo 2024. Ela se tornou a vencedora de todas as competições.

Wiener mantém o cargo de treinador principal da seleção desde 2001 e, desde 2008, ele é presidente da Federação de Ginástica Rítmica. Em outubro de 2024. Wiener deixou este post sobre a decisão de mesclar cinco federações de ginástica em uma estrutura. Wiener disse: “Eu sonhei com isso há muito tempo” e agora apenas um trabalho de treinador servirá. O presidente da nova Federação de Ginástica da Rússia foi o chefe da Russian Railway Oleg Belozerov. Além disso, Vladimir Putin excluiu Wiener do Conselho para o desenvolvimento da cultura física e do esporte.

Kabaeva, que se tornou campeão olímpico em 2004 e venceu muitos torneios internacionais, foi um dos principais alunos de Wiener. Após o final de sua carreira esportiva, Kabaeva criou sua própria academia “Heavenly Grace”, que agora coloca ginastas para competições e realiza torneios. Como resultado, como disse o serviço russo da BBC, o relacionamento de Kabaeve e seu ex -treinador se tornaram tensos, e Winer, que estava no comando da ginástica rítmica na Rússia.

