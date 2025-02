Irlanda: A Embaixada da Índia grita com o desaparecimento de dois nacionais em acidente, garante apoio a parentes | Notícias do mundo

A Embaixada da Índia em Dublin expressou profundas condolências pela morte de dois cidadãos indianos, Cherekuri, Sureesh Chowdary e Chithoori Bhargav, em um acidente de carro no condado da Irlanda Carlow.

Dois cidadãos indianos; Bhargav Chituri e Suresh Cherukuri foram mortos em um acidente de carro no Condado de Carlow nas primeiras horas da manhã de sexta -feira, depois que o veículo caiu com uma árvore, de acordo com um relatório do Irish Times.

A embaixada da Índia garantiu que está em contato com as famílias e amigos do falecido, enquanto fornece todo o apoio possível aos dois nacionais indianos feridos no incidente.

Ao compartilhar uma publicação sobre X, Embaixada da Índia, Dublin escreveu: “A Embaixada da Indian em Dublin transmite suas mais profundas condolências sobre o triste desaparecimento de dois cidadãos indianos, o Sr. Cherekuri Certesh Chowday e o Sr. Chithoori Bhargav em um acidente de carro em Co. Carlow.

“A equipe da Embaixada está em contato com a família e os amigos do falecido e também estende todo o apoio e assistência possíveis a dois nacionais dos índios feridos no acidente”, acrescentou o cargo.

A comunidade indiana chorou o desaparecimento dos dois homens e estabeleceu uma coleção de fundos para ajudar nos custos do funeral e outras despesas.

Chituri e Cherukuri foram declarados mortos em cena. Dois outros ocupantes do carro, um homem e uma mulher em cerca de 20 anos, sofreram ferimentos graves, mas não estão em uma condição potencialmente mortal. Eles foram transportados para o Hospital Geral de St. Luke em Kilkenny para receber tratamento.

Uma captação de recursos para despesas relacionadas aos custos do funeral e outras despesas aumentou mais de 25.000 euros em menos de 24 horas.

Em uma publicação on -line, o organizador Venkat Vuppala disse: “Estamos profundamente tristes com a morte prematura de Bhargav Chituri e Sureesh Cherukuri. É com muita tristeza que anunciamos o trágico acidente de carro em 31 de janeiro em Carlow, que reivindicou a vida destes Desses dois estudantes indianos de Setu Carlow “, informou o Irish Times.