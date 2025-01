Irmã Rakhi, de Salman Khan, Shweta Rohira, sofre ossos fraturados em um acidente de bicicleta, promete voltar mais forte

Shweta Rohira, conhecida como irmã Rakhi, por Salman Khan, compartilhou recentemente sua viagem de recuperação dolorosa, mas inspiradora, no Instagram, depois de ser espancada por uma bicicleta. O que começou como um dia comum deu uma guinada drástica, deixando -o com ossos fraturados, hematomas e um período de descanso forçado.

Enquanto conversava exclusivamente com Livemint, Shweta disse: “É uma longa viagem, já que haverá uma cirurgia labial. Além disso, a fratura leva quatro semanas no mínimo, enquanto a fratura dentária é um processo longo.

“Ao mesmo tempo, você está cantarolando #kalhonaho e planeja abordar o seu dia. No momento seguinte, a vida decide dizer: “Hold My Chai” e envia uma bicicleta no seu caminho “, escreveu ele no Instagram enquanto se refere à música Shah Rukh Khan.