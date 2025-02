Na região de Ryazan, seu irmão e irmã foram considerados culpados de roubo. Isso foi relatado no serviço de imprensa do escritório do promotor.

O incidente ocorreu em março de 2024. À noite, parentes chegaram à cadeia e roubaram mais de 47 unidades da categoria de produto.

Durante o julgamento, os réus se declararam totalmente culpados e repetidos da lei.

O Tribunal ordenou uma sanção na forma de prisão condicional cada.

O veredicto não tomou força legal e pode ser chamado.