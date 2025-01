Irritado com a proibição do TikTok nos EUA, adolescente de Wisconsin ateia fogo no escritório do congressista local

Irritado com a proibição do TikTok nos EUA, adolescente de Wisconsin ateia...

Um homem de 19 anos supostamente ateou fogo ao escritório de um congressista local e citou a proibição do TikTok como o motivo, disse a polícia no domingo. De acordo com relatos locais, o adolescente foi preso e acusado de incêndio criminoso no fim de semana.

O homem foi acusado de atear fogo a um shopping center em Wisconsin, onde fica o escritório do deputado republicano Glenn Grothman. Ele teria dito às autoridades que foi motivado pela proibição federal da popular plataforma de compartilhamento de vídeos TikTok.

O incêndio em um shopping center local em Fond du Lac foi relatado por volta da 1h do domingo, 19 de janeiro. O prédio estava desocupado no momento e não houve relatos de feridos, disse a polícia, citando a Associated Press.

O incêndio começou fora do prédio e causou pequenos danos antes que os bombeiros e a polícia o extinguissem rapidamente.

O adolescente “admitiu ter iniciado o incêndio em resposta a rumores recentes sobre a proibição do TikTok”, disse a polícia, citando a revista People. “Ele está detido na Cadeia do Condado de Fond du Lac e será encaminhado ao Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Fond du Lac”, disse o Departamento de Polícia de Fond du Lac (FDLPD).

Após o incêndio, Grothman disse em comunicado em sua conta X em 19 de janeiro que “ninguém ficou ferido no incêndio e os danos foram contidos”. Agradeceu aos bombeiros e à polícia da FDL pela “resposta rápida”

O homem Menasha, de 19 anos, cujo nome não foi divulgado, estava sob custódia e será acusado de incêndio criminoso, disse a polícia. Disseram que ele foi preso depois de ser visto perto do shopping observando o incêndio.

no tiktok O deputado republicano Glenn Grothman votou em abril passado a favor de um projeto de lei que forçaria a controladora da TikTok, com sede na China, a vender sua operação nos EUA até domingo, informou a Associated Press.

TikTok, o aplicativo de vídeos curtos, é usado por 170 milhões de americanos.

A Suprema Corte decidiu anteriormente em 17 de janeiro que a lei que forçava a TikTok a cessar as operações nos Estados Unidos se não se desfizesse da propriedade chinesa era constitucional.

A legislação de venda ou proibição foi previamente aprovada pelo Congresso e assinada pelo presidente Joe Biden no ano passado. Isso aconteceu depois que o presidente eleito, Donald Trump, revelou inicialmente um plano para proibir a operação do TikTok nos EUA durante seu primeiro mandato, em abril de 2020.

Numa reviravolta surpreendente, Donald Trump prometeu assinar uma ordem executiva para dar ao aplicativo mais tempo para chegar a um acordo com o governo dos EUA para mantê-lo funcionando.

A empresa logo voltou a ficar online, temendo nenhuma repercussão no momento.

Fonte