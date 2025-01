ISI do Paquistão assume novo papel… não contra a Índia, mas para capturar ladrões de eletricidade | Notícias do mundo

Os ladrões de eletricidade tornaram-se uma grande dor de cabeça para o governo Shehbaz no Paquistão. Num movimento incomum, a agência de inteligência do Paquistão, ISI, foi encarregada de capturar ladrões de eletricidade. Para resolver esta questão, Shehbaz Sharif formou uma força-tarefa especial que inclui agentes do ISI. Só em Karachi, 18 agentes do ISI foram destacados para prender ladrões de electricidade. Além do ISI, funcionários da Inteligência Militar e da Agência Federal de Investigação (FIA) também farão parte dessa força-tarefa, que atuará durante os próximos dois anos para prender ladrões de energia elétrica.

O roubo de eletricidade custa ao Paquistão espantosos 50 mil milhões de rupias todos os meses, o que o torna um grande problema para o governo. Até os agentes do ISI devem perguntar-se que tempos chegaram: uma agência conhecida por gerir grupos terroristas como Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammed, e por orquestrar ataques transfronteiriços, está agora encarregada de prender ladrões de electricidade. No DNA de hoje, Zee News dá uma olhada na repressão do governo paquistanês ao roubo de energia:

As estatísticas revelam que o roubo de electricidade no Paquistão cresceu a um ritmo mais rápido do que a sua população. De acordo com o Ministério da Energia do Paquistão, em 2013, o roubo de electricidade ascendeu a 90 mil milhões de rupias, um valor que aumentou para 1,5 biliões de rupias em 2021. No ano passado, o valor atingiu 6 biliões de rupias, o que realça a gravidade da situação.

Para o governo de Shehbaz Sharif, o roubo de electricidade é um grande desafio, mas o público tem a sua própria justificação: a electricidade é tão cara que as pessoas que lutam contra a pobreza e a inflação simplesmente não conseguem pagar as suas contas. Embora o público esteja desamparado, o governo é ainda mais limitado. Quando o Paquistão pediu dinheiro emprestado ao FMI, prometeu cortar subsídios. Como resultado, os subsídios à electricidade foram reduzidos, os preços dispararam e o roubo tornou-se desenfreado.

Entre os cidadãos pobres e o governo indefeso, há um pequeno grupo de paquistaneses que está cansado de ouvir rótulos como “Paquistão dos mendigos” ou “Paquistão dos ladrões de electricidade”. Estas pessoas estão frustradas com a reputação manchada do país. Mas quando o país é o Paquistão, as pessoas devem compreender que não se pede respeito; está ganho, algo que o Paquistão parece incapaz de alcançar.