Faltam várias horas para o final do Australiana aberta,, Jannik Pecador em troca de Alexandre Zverev. O número 1 do mundo em reafirmação, aquele que reina como campeão. Tudo no final de um torneio muito difícil: pensemos em particular na doença acusada durante o jogo de Runa Holger. Ao fundo, o som e os pensamentos do caso Losteolbol, a possível (e absurda) desclassificação que pode atingir o garoto de San Candido. Haverá tempo para pensar sobre isso. Agora é o ato final do primeiro Slam deste 2025.

E Jannik Sinner se prepara longe de olhares indiscretos, isolado do clamor da mídia e protegido do intenso calor de Melbourne. O campeão do Tirol do Sul, ladeado pelo treinador Simone Vagnozzidecidiu procurar refúgio Centro Nacional de Tênis Focar apenas na partida contra o número 2 do mundo, Alexander Zverev. Uma preparação cuidada, caracterizada pela procura da concentração absoluta, numa estrutura quase blindada para garantir a máxima serenidade no número 1 do ranking ATP. Sem saída pública, sem explicação: Jannik “desapareceu”.





De volta de um ano extraordinário, Sinner optou por não se distrair com as polêmicas que circulam nos corredores do Melbourne Park. As declarações deste Novak Djokovicaposentando-se nas semifinais, que declarou abertamente sua torcida por Zverev. No entanto, a resposta de Jannik foi exemplar: “Somos amigos e nos conhecemos há muito tempo. Não há maldade comigoentão está tudo bem.





A final do Aberto da Austrália começa amanhã às 9h30, domingo, 26 de janeiro, E Será transmitido ao vivo no dia novebem como no Eurosport 1 e Discovery+. Será a terceira final de Slam para Sinner, já campeão na Austrália e vencedor do último Aberto dos Estados Unidos. Antes dele, Alexander Zverev, também à final do terceiro slam, mas ainda em busca do primeiro triunfo: o alemão foi derrotado nas duas finais anteriores, contra Dominic Thiem no US Open 2020 E Carlos Alcaraz tudo Roland Garros 2024