Israel No sábado, ele suspendeu a libertação de prisioneiros palestinos no sétimo lote no cessar -fogo de Gaza e no Acordo de Câmbio de Prisioneiros, citando a entrega do Hamas de um organismo errado, em vez de detido na quinta -feira, Shiri Bibas.

De acordo com a estação pública israelense Kan, autoridades israelenses disseram que o governo decidiu parar a libertação depois que o Hamas entregou o corpo de uma mulher palestina em vez de Bibas.

Na quinta -feira, Israel recebeu quatro órgãos como parte da troca em andamento. O Instituto Forense israelense confirmou que três deles pertenciam a Oded Lifshitz, Kfir Bibas e Ariel Bibas, como acordado. No entanto, o quarto corpo não pertencia a Shiri Bibas.

Na sexta -feira, o Hamas entregou o corpo de Bibas, que mais tarde foi identificado pelo Instituto Forense Israel.

Anteriormente, Kan informou que o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu fez consultas de segurança na noite de sábado com relação às negociações para a segunda fase do Acordo de Gaza, atrasando a troca de prisioneiros.

As autoridades israelenses divulgaram 620 prisioneiros palestinos como parte do sétimo lote da primeira fase do acordo.

No início do dia, as brigadas de Al-Qassam, a ala militar do Hamas, entregaram seis cativos israelenses ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Rafah, Nuseirat e à cidade de Gaza.

O Acordo de Incêndio Alto entrou em vigor no mês passado, interrompendo a guerra genocida em Israel, que matou mais de 48.300 pessoas, principalmente mulheres e crianças, e deixou o enclave em ruínas.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.