Israel afirma ter atingido o depósito de armas do Hamas no sul da Síria

Israel disse no sábado que chegou a uma instalação de armazenamento de armas para o grupo palestino Hamas, no sul da Síria.

Em uma breve declaração, o exército disse que o depósito de armas foi espancado na área de Deir Ali, no sul da Síria, alegando que as armas foram armazenadas para realizar ataques contra os objetivos israelenses.

Não houve comentários de autoridades sírias ou Hamas sobre a reivindicação israelense.

Israel montou uma campanha aérea maciça contra locais militares sírios desde a queda do regime de Bashar al-Assad em dezembro.

O exército israelense ocupou a área desmilitarizada em Golan Heights, no início de dezembro de 2024, violando o acordo de desconexão de 1974 com a Síria, em um movimento que expandiu o controle de Israel sobre o território, a maioria dos quais ocupou desde a guerra do Oriente Médio de 1967.

Assad, líder da Síria por quase 25 anos, fugiu para a Rússia em 8 de dezembro, encerrando o regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.