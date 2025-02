Israel anunciou a retirada do Conselho de Direitos Humanos da ONU (HRC) – após a maneira como os Estados Unidos fizeram. Sobre esta decisão relatado O ministro das Relações Exteriores Gideon Saar em suas redes sociais.

Saar escreveu que Israel recebe a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de não participar do Conselho da ONU para os direitos humanos. “A ONU HRC tradicionalmente protege os agressores dos direitos humanos, permitindo que eles se escondam de um estudo próximo e, em vez disso, demoniza a única democracia no Oriente Médio – Israel”, disse Saar.

Segundo ele, Israel está sujeito a mais de 100 resolução de condenação. É mais de 20% de toda a resolução que o conselho já adotou e mais do que adotado em relação ao Irã, Cuba, Coréia do Norte e Venezuela, disse Saar. Anteriormente, as autoridades israelenses criticaram repetidamente as atividades de estréia da ONU -HRC em Benjamin Netanyahu Primeiro Ministro Ele escreveu Sobre a “obsessão anti -razelista” do conselho após uma de sua resolução.

Em 4 de fevereiro, o decreto sobre a saída do HRC da ONU foi assinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O Conselho de Direitos Humanos é um órgão intergerado no sistema da ONU criado em 2006. 47 países incluídos. Dica, como Isso é dito No site da ONU “responde a situações de emergência no campo dos direitos humanos” e faz recomendações sobre como gastar o melhor em campo. A Rússia foi eleita para o HRC na ONU de outubro de 2020, mas na véspera do cronograma aboliu seus poderes em 7 de abril de 2022. Em 2023, a Rússia decidiu retornar ao conselho, mas não conseguiu adquirir o número necessário de votos.