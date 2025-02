Israel atinge o Líbano no meio de Alto El Fuego | Notícias do mundo

Beirute: Israel realizou uma série de ataques aéreos, destinados a várias áreas no sul e leste do Líbano, informou a mídia.

Aeronaves de combate israelense lançaram várias ataques nas alturas da Cordilheira Oriental e uma área no distrito de Baalbek, no leste do Líbano, relatou a Agência Nacional de Notícias (NNA) e acrescentou que Israel também lançou vários ataques aéreos nos objetivos do sul do Líbano Às 22:35. hora local na quinta -feira.

Antes dos ataques aéreos, a aeronave israelense fez vôos intensivos de baixa altitude sobre a cidade de Rashaya e o oeste de Bekaa, enquanto voava para altitudes mais altas sobre a cidade de Hermel e o norte de Bekaa, no leste do Líbano, a agência de notícias Xinhua.

Aeronaves israelenses também foram vistos sobre Beirute e seus subúrbios, de acordo com o relatório.

Esses desenvolvimentos ocorrem apesar do acordo contínuo de Alto El Fuego entre o grupo armado Hezbolla War em Gaza.

O acordo estipulou que Israel se retiraria do território libanês dentro de 60 dias, enquanto o exército libanês se destacaria ao longo da fronteira libanesa-israelense e na região sul, garantindo que nenhuma arma ou militantes permanecesse ao sul do rio Litani.

No entanto, o governo do cuidador do Líbano anunciou em 27 de janeiro que concordou em estender o alto incêndio até 18 de fevereiro, após o período inicial de 60 dias expirou sem uma retirada israelense do sul do Líbano.

Apesar da trégua, o exército israelense continuou a lançar greves ocasionais no Líbano, alegando que eles pretendem eliminar as “ameaças” levantadas pelo Hezbollah.

As tensões se intensificaram quando o exército israelense permaneceu no território libanês após um prazo de 60 dias para se retirar do sul do Líbano, que foi aprovado em 26 de janeiro, sob um alto contrato de incêndio.

No entanto, os Estados Unidos disseram que Israel e o Líbano concordaram com uma extensão do prazo até 18 de fevereiro.

Segundo as autoridades locais de saúde, pelo menos 26 pessoas foram mortas e 221 feridas por tiros israelenses desde 26 de janeiro, desde que os moradores tentam retornar às suas aldeias no sul do Líbano.

A frágil cessação de Alto El Fuego está em vigor desde 27 de novembro, encerrando um período de bombardeio mútuo entre Israel e o Grupo de Resistência de Lbanesa, Hezbollah, que começou em 8 de outubro de 2023, e se tornou uma grande escala de conflito em 23 de setembro de último ano.

Os dados do Ministério da Saúde libaneses indicam que, desde que o ataque de Israel contra o Líbano começou em 2023, pelo menos 4.080 pessoas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, enquanto 16.753 foram feridos.