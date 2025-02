Israel atrasa as disposições humanitárias do acordo de incêndio de Gaza

Ele Laço O governo anunciou sexta -feira que Israel Está adiando a implementação das disposições humanitárias do alto contrato de incêndio que entrou em vigor em 19 de janeiro.

Falando em uma conferência de imprensa no Hospital Batista Al-Ahli Na cidade de Gaza, Salama Marouf, chefe do escritório de mídia do governo de Gaza, disse que “apesar de 20 dias aprovados do acordo, a situação humanitária permanece catastrófica devido à obstrução israelense”.

Ele explicou que “o acordo exige a entrada diária de 600 caminhões de ajuda, incluindo 50 caminhões de combustível, juntamente com o fornecimento de 60.000 unidades de habitação móvel, 200.000 tendas, geradores, peças de reposição, painéis solares e materiais para a reconstrução de Gaza”.

Ele acrescentou que “o contrato também inclui eliminar detritos, reabilitar unidades de saúde, padarias e infraestrutura e garantir o movimento dos pacientes e feridos através da travessia de Rafah”.

No entanto, de acordo com Marouf, apenas 8.500 caminhões entraram em Gaza desde 19 de janeiro, bem abaixo dos 12.000 esperados em virtude do contrato.

Ele disse que a maioria desses caminhões contém alimentos, frutas e pacotes de vegetais, enquanto ajuda crítica, como suprimentos de abrigo e equipe médica, é deliberadamente atrasada.

Marouf enfatizou que “apenas 10% das tendas necessárias entraram em Gaza, e Israel não permitiu que uma única unidade de habitação móvel fosse entregue”.

Com relação ao combustível, ele declarou que apenas 15 caminhões entram diariamente em vez dos 50 acordados, o que afeta severamente os hospitais e os serviços públicos essenciais.

O funcionário também disse que as organizações internacionais informaram as autoridades de Gaza que “Israel está se recusando a coordenar a entrada de materiais básicos necessários para reparar redes de água e águas residuais no norte de Gaza”.

Marouf pediu que “a comunidade internacional assumisse responsabilidade e não permanecesse passiva contra esse desastre humanitário”, alertando que “Israel está usando táticas de cerco como uma forma de genocídio e limpeza étnica contra os palestinos”.

Ele também alertou que “a falta de máquinas pesadas para eliminar 55 milhões de toneladas de detritos está dificultando os esforços para recuperar corpos debaixo dos escombros”.

Um acordo de fogo alto entrou em vigor em Gaza em 19 de janeiro, interrompendo a guerra genocida em Israel, que matou quase 47.600 palestinos, a maioria delas mulheres e crianças, e deixou o enclave em ruínas.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro do ano passado para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.