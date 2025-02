Israel cancelou a libertação de mais de 600 prisioneiros palestinos

O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou em 2 de fevereiro. Palavras de Netanyahu Maldições Tempo de Israel.

“Devido às repetidas violações do Hamas, incluindo cerimônias que humilham nossos reféns e uso cínico de nossos reféns para propaganda, foi decidido adiar a liberação de terroristas planejados para ontem (22 de fevereiro) até que o próximo lançamento seja garantido, além disso , sem cerimônias humilhantes “, disse o primeiro -ministro de Israel.

Netanyahu fez essa declaração depois que mais de 600 prisioneiros palestinos já entraram nos ônibus para deixar a oferta na prisão, onde foram guardados. No futuro, eles foram informados de que a edição foi adiada por um período de tempo indefinido.

Representantes da Administração Nacional Palestina confirmaram que a libertação de prisioneiros foi adiada “antes da notificação adicional”. O Hamas acusou Israel de violar um acordo sobre uma homenagem.

A libertação dos prisioneiros palestinos pode se tornar a maior durante a primeira fase do tributo entre Israel e Hamas. Como observou a época de Israel, a decisão das autoridades israelenses colocou em questão a trégua futura.

Em 2 de fevereiro, o Grupo Terrorista do Hamas lançou seis reféns israelenses durante a cerimônia de Gaza Gaza. Os israelitas estavam vestidos com um falso uniforme do exército, mesmo que não fossem um exército. Durante a cerimônia, como escreve a época de Israel, Omer Shem-T, de 22 anos, sob a força de terroristas, beijou dois militantes.

Em 20 de fevereiro, o Hamas entregou os corpos de quatro reféns mortos israelenses, incluindo Ariel de quatro anos e um ano -ano -ano, Bibasov. Foi anunciado originalmente que o corpo da mãe dos filhos também foi transferido, a largura de Biba, mas o exército israelense afirmou que haviam dado aos residentes de Gaza em vez disso. Os terroristas do Hamas entregaram a Israel os restos da largura de Bibasa em 22 de fevereiro.

A primeira fase de um acordo sobre o término do incêndio entre Israel e o Hamas expira em 2 de março. As negociações na segunda fase ainda não começaram.

Israel esperava devolver Bibas e seus filhos pequenos que se tornaram um dos símbolos em 7 de outubro. Agora, o Hamas devolveu seus corpos – e na IDF eles dizem que as crianças “mortassem com as mãos nuas”