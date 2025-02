Ele Exército israelense Greves de artilharia em áreas residenciais na Síria Daraa GovernoriaFontes locais disseram a Anadolu na terça -feira.

As fontes disseram que as forças israelenses realizaram nove ataques de artilharia na região sudoeste, mas não confirmaram nenhuma vítima.

Após a expulsão de Bashar al-AssadO regime de 8 de dezembro de 2024, Israel, estendeu seu controle territorial nos máximos de gols ocupados, levando uma área de amortecimento e Mount Heron. Ele também intensificou greves em infraestrutura e locais militares na Síria.

As forças israelenses têm desmantelado sistematicamente a infraestrutura militar restante do antigo regime sírio enquanto estende seu controle dentro da zona de amortecimento ao redor das alturas do objetivo. O alcance do exército israelense se estendeu até 25 quilômetros (15,5 milhas) da capital de Damasco.

Israel também declarou o colapso do acordo de desconexão de 1974 com a Síria e implantou suas forças através da zona de amortecimento desmilitarizada nas alturas da Golán, a maioria ocupada desde 1967. O movimento causou a condenação dos Estados da ONU e árabes.

Em 1974, a Síria e Israel assinaram um acordo de desconexão que estabeleceu os limites da zona de amortecimento e da área desmilitarizada.