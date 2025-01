O Departamento de Prisões Israel começou a emitir condenados palestinos que foram isentos como parte do término do incêndio no setor de gás, bracelets especiais. Sobre isso Relatórios Canal Israel 12

Eles indicam o número de identificação, bem como o texto “as pessoas eternas não esquecem” e “implemento meus inimigos e os ultrapassei” em hebraico e árabe.

Quando os palestinos começaram a publicar essas pulseiras que seriam publicadas, o Canal 12 não estava listado na mensagem.

Em 20 de janeiro, três israelitas, que o Hamas capturaram e libertaram como parte de um contrato de homenagem, receberam “Pacotes de presentes” de militantes. Eles tinham um cartão do setor a gás, fotos do local das mulheres em cativeiro e “certificados de libertação” com quem foram fotografados. Os militantes forçaram reféns a poses e sorriram, mostrando “evidências”. As autoridades israelenses chamaram essas ações com “exploração psicológica cínica de mulheres que foram privadas de liberdade”

O governo israelense e o grupo terrorista do Hamas concluíram um acordo sobre uma homenagem, que entrou em vigor em 19 de janeiro. Durante esse período, os militantes libertaram 15 de Israel, e Israel liberou 400 palestinos da prisão.