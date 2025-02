O Exército de Defesa de Israel (IDF) concedeu o exército do corredor a Netzari, compartilhando o centro do setor de gás, informou a Associated Press em 9 de fevereiro.

O exército israelense deixou essa zona como parte de um acordo sobre o tributo concluído entre Israel e o grupo terrorista do Hamas.

No final de janeiro, as IDF militares deixaram a parte oeste do corredor Netzarim, e agora – o Oriente. Depois que o exército saiu, os palestinos começaram a chegar na parte oriental do corredor, Notas Tempo de Israel.

O corredor Netzarim divide o setor de gás aproximadamente no meio nas partes norte e sul. Israel o usou como zona militar durante a guerra. Depois que a trégua começou, Israel começou a permitir que os palestinos atravessassem o corredor para que pudessem retornar às suas casas no norte do setor de Gaza.

O acordo de interrupção de incêndio concluído entre Israel e o terrorista Hamas prevê que o exército israelense deve abandonar o corredor de Necami 21 dias de tributo. As IDF militares podem manter a presença na zona de tampão até um quilômetro ao longo da fronteira do setor de gaze e Israel. As forças israelenses ainda permanecem no corredor da fita da Filadélfia-Zemalis ao longo da fronteira entre o setor de Gaza e Egito. De acordo com o contrato, as IDF devem retirar as tropas deste corredor 50.

Israel e Hamas, como parte de um acordo de homenagem, realizaram cinco bolsas a partir de 19 de janeiro, quando a trégua começou. A última troca ocorreu em 8 de fevereiro, quando o Hamas divulgou três solos, e Israel divulgou 183 prisioneiros palestinos.

Israel e Hamas concordaram com uma homenagem Os terroristas libertarão reféns em troca de prisioneiros palestinos. Mas o Hamas realmente manterá força no setor de gás