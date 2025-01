“Israel comprometeu-se a devolver todos os reféns”: Netanyahu após a libertação de três mulheres no acordo de cessar-fogo em Gaza | Notícias do mundo

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reiterou o seu compromisso em garantir a libertação de todos os reféns após a entrega de três mulheres israelitas pelo Hamas como parte da fase inicial do histórico acordo de cessar-fogo em Gaza.

Três mulheres foram mantidas em cativeiro durante 471 dias desde 7 de outubro de 2023, quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel, matando mais de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestrando mais de 200 outras.

Numa publicação no X, o Primeiro-Ministro de Israel escreveu: “O Governo de Israel dá as boas-vindas às três mulheres que regressaram. As autoridades relevantes informaram as suas famílias que estão com as nossas forças.”

“O Governo de Israel está empenhado em devolver todos os reféns e pessoas desaparecidas”, acrescenta a publicação.

Após o anúncio da libertação, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, declarou: “Hoje, como parte desses esforços contínuos, recebemos em casa três reféns, três mulheres jovens, depois de” 471 dias em cativeiro do Hamas… Hoje, saudamos e abracem eles e suas famílias quando eles se reunirem depois de tanto tempo.”

As três reféns libertadas, incluindo Romi Gnen, Emily Damari e Doron Steinbrecher.

Ao falar em um briefing, ele disse: “Emily, Doron e Romi estão agora em boas mãos. Minutos atrás, Emily, Doron e Romi se reuniram com as forças IDF e ISA; eles estão agora conosco e voltando para casa”. a caminho do centro de recepção inicial das FDI, onde receberão cuidados médicos iniciais e serão reunidos com suas famílias. De lá, serão transferidos para o hospital.”

“Emily Tehila Damari, que foi sequestrada do Kibutz Kfar Aza, cumpriu 28 anos de cativeiro. Doron Steinbrecher, que foi sequestrado do Kibutz Kfar Aza, cumpriu 31 anos de cativeiro. Romi Gonen, de Kfar Vradim, foi sequestrada na ‘música Nova festival e celebrou seu 24º aniversário em cativeiro”, acrescentou.

(Com entradas ANI)