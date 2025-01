Israel concordou em adiar a retirada das suas tropas do Líbano até 18 de fevereiro.

A administração presidencial dos EUA anunciou em 26 de janeiro que o acordo de cessar-fogo celebrado entre Israel e o Líbano será prorrogado até 18 de fevereiro.

A declaração disse que as autoridades libanesas, israelenses e norte-americanas planejam iniciar negociações “sobre o retorno dos prisioneiros libaneses capturados após 7 de outubro de 2023”.

Um acordo de cessar-fogo alcançado no final de Novembro de 2024 estipulou que Israel retiraria as suas tropas do sul do Líbano até 26 de Janeiro. Dois dias antes do final desse período, em 24 de Janeiro, as autoridades israelitas anunciaram que iriam manter tropas no sul do Líbano. As autoridades israelitas consideraram que o exército libanês demorou a mobilizar as suas forças, o que atrasou a retirada das FDI.

Segundo as autoridades libanesas, em 26 de janeiro, quando o acordo expirou, milhares de pessoas tentaram regressar às suas casas no sul do Líbano, desafiando as ordens do exército israelita. diz Reuters. As autoridades libanesas relataram que 22 pessoas foram mortas pelas tropas israelenses.

O conflito entre o grupo libanês Hezbollah e Israel ocorreu paralelamente à guerra na Faixa de Gaza, iniciada após o ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. O Hezbollah começou a bombardear Israel em 8 de outubro de 2023, e as forças israelenses responderam visando alvos associados ao grupo libanês.

O acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor em 27 de novembro de 2024, estipula que Israel não conduzirá operações militares contra alvos civis, militares ou outros alvos governamentais no Líbano, e as autoridades libanesas, por sua vez, não permitirão quaisquer grupos armados, incluindo o Hezbollah conduzem operações contra Israel.

Israel e Líbano chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo O Hezbollah deve recuar para além do rio Litani e Israel deve retirar o seu exército do sul do Líbano dentro de 60 dias