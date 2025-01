Ministro da Defesa de Israel Israel Katz confirmou no sábado que as negociações indiretas com Hamas foram retomados em Catar pela libertação dos reféns capturados nos ataques de outubro de 2023.

O ministro contou aos familiares sobre uma das reféns, uma mulher soldado. Liri Albagque “estão sendo feitos esforços para libertar os reféns, especialmente os israelenses delegação que saiu ontem (sexta-feira) para negociar Catar“seu escritório disse.