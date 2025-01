Israel confirma ter recebido uma segunda lista de reféns do Hamas | Notícias do mundo

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou na sexta-feira que recebeu uma segunda lista de reféns a serem libertados pelo Hamas amanhã, fornecida por mediadores, de acordo com uma reportagem do Times of Israel.

Uma declaração formal do governo israelense sobre a lista é esperada mais tarde.

Entretanto, o The Times of Israel informou que a lista de nomes divulgada pelo Hamas dos reféns que o grupo terrorista libertará amanhã constitui uma aparente violação do acordo de cessar-fogo.

Segundo o acordo, os reféns civis serão libertados primeiro, seguidos pelas mulheres soldados. No primeiro dia da trégua, 19 de janeiro, os civis Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbrecher foram libertados.

No início do domingo, as Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que o Hamas libertou os três primeiros reféns como parte da estrutura de cessar-fogo. Os reféns foram devolvidos ao território israelense após 471 dias em Gaza.

As IDF compartilharam uma foto dos reféns, com a legenda “Eles estão em casa”, enquanto eram levados a um ponto de recepção no sul de Israel para uma avaliação médica inicial.

Isto marcou o início oficial da primeira fase do cessar-fogo e do acordo de reféns, que foi adiado pouco antes da sua implementação devido a preocupações sobre o compromisso do Hamas de fornecer uma lista de reféns. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enfatizou que qualquer violação “não será tolerada”.

O presidente israelense, Isaac Herzog, expressou a alegria nacional dizendo: “Uma nação inteira se alegra com seu retorno”. Herzog reconheceu a jornada dolorosa que aguarda aqueles que ainda esperam o regresso dos seus entes queridos e prometeu que Israel continuará os seus esforços para trazer de volta todos os reféns.

Em 7 de outubro de 2023, militantes do Hamas atacaram o sul de Israel, matando mais de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestrando mais de 200. Mais de 46 mil palestinos também foram mortos em Gaza na contra-ofensiva de Israel contra o Hamas. Anteriormente, mais de 100 reféns foram libertados durante o cessar-fogo de uma semana em Novembro de 2023.