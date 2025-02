Israel Confisca US $ 90 milhões em renda fiscal palestina

Israel decidiu confiscar US $ 90 milhões adicionais Autoridade palestina‘s Renda fiscal e transfira dinheiro para as famílias dos israelenses supostamente mortos em ataques palestinos, de acordo com um relatório na segunda -feira do TV7 Israel News.

O relatório diz que o Ministério das Finanças israelense tomou a decisão de impedir que a autoridade palestina “continuasse a recompensar terroristas e assassinos” e redirecionar fundos para “vítimas terroristas” e suas famílias.

Em uma publicação em sua conta X, Ministro das Finanças Israeli Bisalel Smotrich Ele argumentou que a decisão de redirecionar os fundos para “vítimas de terror” era justa e moral.

“Este é um passo necessário em nossa guerra nacional. Não permitiremos que a autoridade palestina promova o terrorismo”, disse ele.

O governo palestino usa renda fiscal para pagar pelos salários dos funcionários públicos, representando 65% da renda total do Estado.

No entanto, desde 2019, Israel decidiu reduzir 600 milhões de shekels (US $ 168 milhões) anualmente, citando tarefas mensais fornecidas pela autoridade palestina a prisioneiros e ex -prisioneiros.

O número aumentou posteriormente para uma média de US $ 195 milhões anualmente.

Desde novembro de 2021, a Autoridade Palestina não conseguiu pagar os salários dos funcionários públicos em sua totalidade.

A Palestina Ocupada continua a depender de Israel para seu comércio exterior, com quase todas as importações e exportações palestinas de Israel ou pontos controlados por israelenses.

Israel mantém tarefas aduaneiras coletadas em nome do governo palestino há meses.